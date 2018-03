Coppie gay indesiderate, CaseVacanza.it “Bloccato inserzionista”

Di:

”Gent. redazione di Stato Quotidiano,

vi scrivo per una rettifica su questo articolo di sabato: https://www.statoquotidiano.it/29/07/2017/coppie-gay-indesiderate-altro-caso-salento/561633/

Dopo poche ore l’annuncio non era più online, lo abbiamo rimosso e bloccato il proprietario, diffondendo una nota attraverso i nostri canali social per chiarire la nostra posizione e dissociarci da quanto espresso nel testo.

Questa la nota ufficiale, che potete attribuire a CaseVacanza.it: In merito all’annuncio omofobo apparso sul nostro portale vogliamo chiarire la nostra posizione. Abbiamo già provveduto a rimuoverlo e a bloccare l’inserzionista, che non potrà più utilizzare il nostro sito. CaseVacanza.it non è proprietaria degli annunci ma offre gli spazi online su cui possono pubblicare privati e agenzie. In aggiunta a quanto facciamo giornalmente con i 100.000 annunci presenti sui siti di Feries Srl, interverremo in maniera massiccia al controllo di contenuti inappropriati, come quello giustamente denunciato da ArciGay. CaseVacanza.it è assolutamente contraria a ogni forma di discriminazione razziale, per sesso, orientamento sessuale, culto e/o religione.

Vi saremmo molto grati se poteste aggiungerla all’articolo e rimaniamo a disposizione per ogni necessità di approfondimento”.

(A cura di Federica Tordi – Responsabile Ufficio Stampa Feries Srl)