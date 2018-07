Addio Giuseppe Prencipe, primo violino Orchestra Scarlatti di Napoli

Di:

Roma. E’ deceduto Giuseppe Prencipe (1925 – 2018), per moltissimi anni storica spalla (primo violino) dell’Orchestra A. Scarlatti di Napoli, e in seguito altra spalla dell’Orchestra dell’Accademia di S. Cecilia in Roma.

Curriculum (fonte ppmusic)

Giuseppe Prencipe si è diplomato a S. Cecilia sotto la guida di Pina Carmirelli e ha proseguito gli studi con Georges Enesco. Fu uno dei fondatori degli “Scarlatti” a Napoli nel dopoguerra e insegnò per oltre venti anni al conservatorio “San Pietro a Majella”. Come solista ha vinto un gran numero di premi sia in Italia che all’estero. Era un solista con il “Virtuosi di Roma” in numerosi tour in tutto il mondo prima di diventare solista con i “Solisti Italiani”.

Dopo trent’anni di attività nel mondo della musica da camera, si era trasferito alle sinfonie dopo essere stato invitato dall’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia) per essere il primo violinista solista nell’orchestra permanente di quell’istituzione. È stato responsabile di numerose esibizioni e registrazioni originali sia per la RAI (la società di trasmissione statale italiana) che per l’estero. Ha anche organizzato corsi speciali a Fiesole per oltre quattordici anni.

E’ stato responsabile del corso speciale di formazione per l’orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Dal 1991 è stato direttore artistico dei Cameristi Italiani. Con questo ensemble Prencipe ha intrapreso un gran numero di tour e durante le celebrazioni del tricentenario per celebrare la nascita di Tartini è stato invitato dal Comune di Pirano ad essere uno dei suoi protagonisti. In questa occasione ha avuto l’onore di esibirsi in un concerto speciale con il famoso violino Amati di proprietà di Tartini, uno strumento che è stato così suonato per la prima volta in oltre due secoli.