Apricena, “Emissioni sonore: TAR ha dato ragione al sindaco”

Si comunica alla cittadinanza che lo scorso 25 Luglio 2018 il TAR PUGLIA (Tribunale Amministrativo Regionale di Bari) ha emesso ordinanza di rigetto rispetto al ricorso che il Sig. M.G. (cittadino residente su Piazzale Andrea Costa) aveva presentato contro l’ordinanza del Sindaco di Apricena (n.41 del 4 Maggio 2018, modificata parzialmente con la n. 73/2018

del 21 Giugno 2018) che regolamenta le emissioni sonore per gli esercizi pubblici (bar, pizzerie, etc).

Il TRIBUNALE REGIONALE HA DATO RAGIONE AL SINDACO, dichiarando che l’atto emesso dal sindaco di Apricena (l’ordinanza) …..appaia ragionevole e non contrati con nessuna disposizione cogente di legge… “Sono contento” – dichiara il Sindaco Antonio Potenza – ” che il Tribunale abbia confermato la correttezza della mia ordinanza, a testimonianza che

gli atti amministrativi dell’Amministrazione che mi onoro di rappresentare sono legittimi, trasparenti e corretti. Mi sono assunto la responsabilità di regolamentare le emissioni sonore per coniugare gli interessi legittimi dei locali che hanno il diritto di lavorare durante i mesi estivi e dei residenti che hanno il sacrosanto dovere di vivere serenamente. Non trovo affatto giusto l’atteggiamento di questo cittadino (fomentato da qualcuno) che invece vorrebbe distruggere la vivibilità e la vivacità della nostra città. In questo ultimo periodo Corso Roma e Piazzale Andrea Costa sono gremite di persone, ed è bello vedere una città viva e in movimento. I nostri cittadini e soprattutto i nostri giovani hanno diritto di passare le serate nella nostra città, le nostre attività commerciali a poter lavorare, nel rispetto delle leggi vigenti, perché tutti insieme dobbiamo continuare a contribuire alla crescita di Apricena. L’Amministrazione Comunale è e sarà sempre a fianco dei cittadini, sempre nel rispetto della legge, ma isoleremo gli estremismi e i soggetti che invece vogliono distruggere” – conclude il Sindaco.