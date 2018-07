Il cineasta rignanese Francesco Longo naviga nelle sfere alte del cinema Horror mondiale

Di:

Rignano Garganico. Torna di nuovo in auge la figura e l’opera del cineasta Francesco Longo di Rignano Garganico (FG). Questa volta lo fa non solo come esperto di effetti speciali, ma anche come regista. A testimoniarlo sono le tante news che in questi giorni girano sul suo conto negli articoli di stampa, cartacei ed on line, in resoconti su riviste specializzate e su altri spazi di comunicazione web, compreso face book. Ecco le nuove. Ultimamente è collaboratore, a vasto raggio, in un film ad episodi dal titolo After Mifght, ideato dal regista David Pesca. Lo stesso sarà distribuito in DVD, già in pre-ordine in diversi negozi (Amazon, Feltrinelli, Mondadori, ecc.). Ufficialmente andrà in vetrina il 28 settembre prossimo.

Nel DVD il cineasta sarà presente con Nyctophobia (reduce di numerosi premi nazionali ed internazionali. Si è appreso, inoltre, che nei co-contenuti saranno presenti teaser trailer promozionali di Clara e il cortometraggio esclusivo The Third Day. Qui, oltre ad apparire come regista di uno degli episodi si è occupato dell’intera post produzione del film e della realizzazione di un mini cortometraggio che fa da cornice. Ancora, egli sta contrattando con gli addetti per una distribuzione estera del film. Da segnalare che il cortometraggio Clara e l’esclusivo The Third day già citati sono attualmente in concorso ai prestigiosi Premi David di Donatello 2019. C’è da aggiungere che il 9 agosto in alcuni cinema del circuito Movie planet saranno proiettati il film “Die in one Day” di Eros D’Antona, in cui il Longo ha realizzato i visual effects. In seguito anche questo film sarà disponibile in DVD bluray in Italia e all’estero. Intanto, registriamo che in tempi recenti sono usciti alcune pellicole, dove il nostro protagonista, ci ha già messo mano per gli effetti visivi. Si tratta di Haunted (American Poltrrghisti 7) del citato D’Antona e The Anthitesis di Francesco Mirabelli. Infine, l’ultimo exploit.

A fine agosto uscirà il film The Wicked fift sempre di D’Antona nel quale Longo ci ha lavorato sodo con i suoi creativi ed originali effetti visivi. All’interno dei contenuti extra ci sarà pure una sua intervista, dove spiega il lavoro finora svolto sul tema che lui privilegia a più non posso: l’Horror. Ad Maiora!

A cura di Antonio Del Vecchio,

Foggia 31 luglio 2018