Foggia. Il partito di Salvini a passeggio sul viale della stazione

Foggia. “Vieni a darmi una mano ha detto Landella a Salvini in un video, a proposito del centro di accoglienza in zona”. Questo chiede un cronista a Rossano Sasso, il parlamentare della Lega arrivato oggi a Foggia per parlare di sicurezza e legalità percorrendo il viale della stazione. “Ha problemi Landella? Si può rivolgere ai nostri militanti, intanto mi sarebbe piaciuto di vederlo qui oggi”. Non è soddisfatto delle politiche sulla sicurezza messe in atto dall’amministrazione comunale, né ci pensa, la Lega, ad un sindaco che non sia del suo partito. Intende riaffermare “chi è la forza trainante del centrodestra, e chi saranno i protagonisti della prossima tornata elettorale nel capoluogo e in provincia”. “Quando Foggia avrà un sindaco leghista….”, ribadisce il parlamentare. E’ cominciata con la passeggiata per “riprendersi il quartiere e la città di Foggia” la campagna elettorale del partito di Salvini, che ha in agenda due quartieri in particolare in Puglia, il quartiere Libertà di Bari e il quartiere Ferrovia di Foggia. “Se si leggono i siti locali si vede che su trenta episodi di furti, risse, accoltellamenti, la maggior parte si sono verificati in questa zona”. “Il problema è politico, anche se le forze dell’ordine e la Digos stanno facendo un ottimo lavoro. Razzismo? Il popolo italiano non lo è mai stato”, dice il coordinatore cittadino Gianfranco Fariello. Sulla piazza della Villa arriva anche Italo Gatta, ex An, che è da sempre nel sindacato Ugl: “Non ci vediamo da trent’anni”, gli dice Sasso, e si stringono la mano da vecchi amici.

“Attività commerciali? Tutte straniere”

Sasso promette che il ministro dell’Interno tornerà a Foggia. L’ultima emergenza, coltellate tra due nordafricani, risale a qualche sera fa, uno dei due è finito al pronto soccorso. “La vigilanza delle polizia municipale diminuisce un po’ in estate- dice Roberta Apicella, componente della segreteria provinciale sul’immigrazione- noi qui paghiamo la Tari ma non abbiamo un asilo, un negozio dove poter comprare qualcosa, le attività sono tutte stranire”. Da dieci anni segue la periferia, quello che una volta era il “salotto della città- lo ha ricordato anche l’onorevole Sasso che a Foggia è cresciuto- con gli Amici del viale. Oggi fa da guida al gruppo di leghisti, gli indica le zone da percorrere, al corteo si sono uniti altri cittadini. Il percorso stabilito è solo sul viale della stazione, nella stradine la manifestazione non è autorizzata. Si avvicinano anche stranieri quando Sasso prende il megafono, molti cittadini gli stringono la mano, qualcuno chiede: ma a borgo Mezzanone quando venite? E’ arrivata gente da tutta la provincia.

La politica e le nomine a Foggia

Antonio Vigiano è il nuovo capogruppo della Lega al comune di Foggia. Fa gli onori di casa, con lui il segretario cittadino Gianfranco Fariello, militanti storici come Silvano Contini e nuovi iscritti. A proposito della designazione di Vigiano – che ha portato l’altro leghista, Alfonso Fiore, a lasciare il partito (un passo che non è rimasto inascoltato, le segreterie provinciali e regionali lo hanno esortato a ripesarci)- Vigiano dice: “Mi dispiace, è un mio amico, io sono stato chiamato dal partito a occuparmi di Foggia, a dare visibilità alla Lega, non solo come portavoce in consiglio comunale”. La passeggiata di riconquista del territorio segna la distanza dalle scelte dell’amministrazione comunale. “Un sindaco leghista starebbe qui tutto il giorno per dire ai cittadini che non sono soli”, dice al megafono Sasso. Un altro punto che chiarisce, nel giorno in cui si inaugurano le ostilità politiche della campagna elettorale, è quello sugli ingressi nella Lega. “Non è che qualche pezzo da novanta si vuole decidere all’ultimo momento, perché noi oggi chiudiamo le porte, gli altri, chi vuole entrare, faccia la sua militanza con gli scarponi nel fango”. Daniele Cusmai, la cui nomina a segretario provinciale ha creato qualche malumore su Foggia, ribadisce: “Non stiamo nella Lega per le poltrone o galloni ma perché abbiamo delle idee di legalità, sulla sicurezza, per costruire un futuro su questo territorio da cui vanno via molti giovani”. Il giro, con le bandiere e l’onorevole in pieno centro, esprime la centralità del capoluogo dopo la nomina di un segretario di Vico, che ha ottenuto la percentuale più alta alle politiche con il simbolo di Salvini, e che ha fatto anche meglio, da solo, alle comunali. Questo in ambito regionale. A Sasso viene chiesto anche quali siano i rapporti con il M5s, se nella prossima competizione elettorale in città andranno da soli oppure no: “Con i ragazzi del M5s a Roma abbiamo un buon rapporto – dice Sasso- discutiamo delle leggi da approvare, di decreto dignità, dialoghiamo in commissione cultura, devo dire che nemmeno ai tavoli regionali con i forzisti si andava tanto d’accordo”.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 31 luglio 2018

