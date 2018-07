Furto aggravato, 2 arresti a Monte Sant’Angelo

Di:

Foggia, 31 luglio 2018. Nel pomeriggio del 30 luglio 2018 i Carabinieri della Stazione di Monte Sant’Angelo hanno arrestato, su ordine di custodia cautelare emesso dall’Autorità Giudiziaria, due giovani del posto, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso operato la notte tra il 14 ed il 15 febbraio 2018 in Monte Sant’Angelo.

Più in particolare, durante la notte tra il 14 ed il 15 febbraio 2018, quattro persone, dopo essersi introdotte all’interno di un locale di Corso Vittorio Emanuele, danneggiavano le slot machine presenti al suo interno ed asportavano la somma di oltre 1.600 € in esse contenute, per poi dileguarsi.

Le immediate indagini poste in essere dai Militari della locale Stazione Carabinieri permettevano di individuare, grazie anche all’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, tra gli autori del furto, Ciliberti Nicola (20enne del posto) e Ghinea Paul Sorin (29enne nato in Romania ma residente in Monte Sant’Angelo), entrambi noti per pregresse vicende penali e di polizia a loro carico.

Sulla base delle indagini condotte dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Foggia ha disposto che i due indagati fossero sottoposti agli arresti domiciliari, ritenendo la sussistenza del concreto pericolo di commissione di altri reati analoghi da parte dei due, tento conto dei loro trascorsi giudiziari.

A tal riguardo si segnala come proprio Ciliberti Nicola, il 9 marzo 2018 sia stato arrestato, sempre dai Carabinieri della Compagnia di Manfredonia, nella flagranza di reato per il tentato furto aggravato in abitazione in danno di un anziano invalido di Manfredonia, unitamente ad altre quattro persone, nonché in data 16 luglio 2018, ad opera ancora dei Carabinieri della Compagnia sipontina, su ordine di custodia cautelare emesso dall’A.G. nei confronti suoi e di altre quattro persone, per la commissione di diversi furti in abitazione, consumati e tentati, tra i mesi di febbraio e marzo 2018, in danno di anziani residenti in Manfredonia.

Redazione StatoQuotidiano.it