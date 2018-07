Le avventure di un povero… toponimo

Di:

Manfredonia, 31 luglio 2018. Ho riferito, sulle colonne di questa testata giornalistica, della località chiamata Pedemonte, assimilabile a quella dell’attuale Macchia, anche se a “qualcuno” questo accostamento è piaciuto poco.

In vero, mi hanno segnalato che qualche esponente della “cultura garganica” questo accostamento pure l’ha effettuato.

Per Macchia, il toponimo affonda le sue radici, per quanto ho potuto rilevare dalle fonti documentarie, sin dell’8 luglio 1651 “il loco dicto Macchia iuxta bona d. Caroli Ciucci” (atto notarile redatto a Manfredonia), ma forse anche prima.

Poi si è arrivati alla nuova denominazione “Marina di Monte Sant’Angelo”; come si può vedere anche le località hanno le loro “avventure” e … “dissavventure”.

Dissaventure? Eh…sì! Ecco che cosa si legge sulla relativa Sitologia:

“Il suo territorio era inserito nella giurisdizione territoriale dell’antico centro cittadino costiero di Manfredonia, in seguito fu concesso al paese di Monte Sant’Angelo…”

“Macchia è una frazione di Monte Sant’Angelo (FG). La località di Macchia è adiacente al territorio del Comune di Manfredonia, infatti un tempo rientrava nei suoi territori. Per ragioni ancora non del tutto chiarificate la località passò al comune di Monte Sant’Angelo” .

Come si vede si è di fronte ad un passato, ad un presente ed a un futuro, cioè ad uno auspicio, affinché quella “Marina” possa avere un ampio sviluppo…

Attenzione, però, sempre nei limiti del contenimento e del controllo, affinché, come avrebbe detto qualche anziano consigliere comunale garganico, “…che non si commetta l’errore fatto per Mattinata…”, cioè, la richiesta ed ottenuta autonomia amministrativa.

A cura del prof. Pasquale Ognissanti

