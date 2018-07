I “lidi” balnerari della comunità sipontina nel tempo

Di:

Manfredonia. Mettendo ordine all’Emeroteca dell’Archivio Storico Sipontino ho avuto modo di avere sott’occhio un articolo, apparso su “Il Foglietto”, del 7 luglio 1932, a firma “p.”, dal titolo. “L’inizio della stagione balneare”; l’ho trovato interessante ed ho creduto riportarlo in parte, anche per far luce su alcuni aspetti “futili” dell’avventura umana della comunità sipontina.

“Manfredonia, come sempre, è pronta ad accogliere i villeggianti che hanno di già prenotate le loro cabine sulla spiaggia Castello; su questo breve arenile, che l’illuminato governo del sig. Commissario dott. De Rosa ha voluto igienicamente trasformato, sono stati impiantati tre capaci stabilimenti balneari, la Stella Polare, della vedova Titta, la Torre S. Giusto del sig. Giovanni Tricarico, il Castello Angioino del sig. Tullio De Marzo.

Tutti tre contribuiscono a migliorare e rendere il più possibile efficiente e confortevole il sevizio balneare.

Anzi quest’anno analogo servizio funzionerà sulla spiaggia di Scoppa presso l’antica chiesa di Siponto, là dove è un litorale bellissimo e sul quale sono impiantati dei casotti della Ditta Saverio Di Staso…”

Poi quella spiaggia di “Scoppa”, con il complesso dei susseguenti costruiti villini hanno assunto varie denominazioni che, così come sono nate sono decedute.

SIPONTO, per la Comunità Sipontina è tutt’altra cosa!

Sempre dall’articolo è interessante pure notare che vi è un Comitato pro spiaggia, formato, come è dato capire, essenzialmente da giovani, ai quali il cronista si rivolge per rendere più accogliente il sito, sia dal punto di vista igienico-sanitario e sia del punto di vista economico-finanziario.

Ed il cronista conclude il suo “pezzo”, con una constatazione (e siamo a più di 80 anni fa): “Si badi, Manfredonia ha tutti i requisiti per riuscire una notevole spiaggia balneare, l’ambiente c’è, ma mancano gli atouts (per i curiosi l’ ”atout” è la carta di briscola, il seme che ha vinto nel bridge, possibilità favorevole).

Dopo? Solo cemento, senza un programma urbanistico (o piano regolatore), con scempio di insediamenti archeoligici e di ipogei.

Ed il Comune di Manfredonia? Non c’entra, o c’entra relativamente? Perché sovrastato dal Consorzio Generale di Bonifica di Capitanata (nato ufficialmente nel 1928), proprietario dei suoli lottizzati? Ed il tutto non disgiunto da eventuali interessi di altre tipologie di consorzi?

A cura del prof. Pasquale Ognissanti

