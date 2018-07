Manfredonia. Patrimonializzazione rete distribuzione gas metano: atto di indirizzo

Di:

Manfredonia, 31 luglio 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato dato atto della necessità di aggiornare il valore degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale, e di valorizzare gli stessi secondo i canoni di legge e delle metodologie tecniche più avanzate, al fine di permetterne l’utilizzo più proficuo nella partecipazione a società pubbliche e per una eventuale alienazione di parte del patrimonio disponibile alla vendita, anche nel rispetto del piano di rientro.

E’ stato autorizzato ad avvalersi, per lo scopo di cui al punto precedente, di un supporto da parte di società esperta in campo energetico ed in particolare nella valorizzazione delle reti tecnologiche, utilizzando metodologie specifiche per la patrimonializzazione degli impianti di distribuzione del gas naturale totalmente o parzialmente di proprietà comunale, per un importo stimato dall’ufficio tecnico comunale di circa €. 3.500,00 compreso IVA, a valere sul capitolo 2300 “Prestazioni professionali per studi di progettazione direzione lavori collaudi” del bilancio per l’E.F. 2018.

Atto in allegato

n156 del 11072018

