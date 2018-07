Manfredonia. Servizio di igiene urbana: atto d’indirizzo

Di:

Manfredonia, 31 luglio 2018. Con recente atto del Comune di Manfredonia, è stato espresso atto di indirizzo di procedere con la modalità dell’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani in house alla municipalizzata ASE SpA, direttamente in house, per un periodo di 2 anni previa verifica delle condizioni tecnico-normative necessarie.

E’ stato dato mandato al dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile di redigere la Relazione ex art 34 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 ai fini dell’affidamento in house del servizio alla societaì partecipata, noncheé lo schema di contratto di servizio ed il disciplinare.

Nell’immediato, è stato dato atto di indirizzo di assicurare la continuità del servizio di igiene urbana attraverso la proroga del contratto sottoscritto tra Comune di Manfredonia ed ASE S.p.A. in data 29.12.2006, rep. n.6185 e successiva proroga, fino al 31.12.18; per tale proroga la spesa complessiva è prevista nel Bilancio di previsione e relativo PEG 2018 capitoli 4760 e 4772.

Atto in allegato

n129 del 21062018