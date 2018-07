Porreca “Una buona notizia per il Gino Lisa”

Di:

Foggia. Dopo l’approvazione ieri di alcuni articoli dell’assestamento di bilancio da parte del Consiglio regionale, il presidente della Camera di Commercio di Foggia esprime soddisfazione per le notizie riguardanti l’aeroporto Gino Lisa.

“Tante volte ho polemizzato con la Regione sul tema, contestando anche duramente ritardi, errori e inefficienze – ha affermato Porreca. Oggi finalmente possiamo commentare un fatto positivo, molto positivo. La Regione ha infatti preso un impegno concreto, degno di nota, dando dimostrazione di una reale volontà di dare una svolta positiva alle vertenza. Con l’approvazione in Consiglio dell’art. 9 della legge di assestamento, specificamente dedicato all’aeroporto di Foggia, ha assunto una decisione di una certa rilevanza per almeno per due aspetti:

• Nel destinare, nell’ambito del Piano Regionale dei Trasporti, lo scalo foggiano a centro strategico della protezione civile, ha formalmente previsto anche la funzione di traffico di linea e charter, richiamando espressamente le esigenze di mobilità del territorio foggiano caratterizzato dall’esistenza di aree interne con forti problemi di accessibilità.

• Ha assicurato, anche per il futuro, il finanziamento delle spese di investimento e di funzionamento dell’Aeroporto.”

Per il presidente della Camera di Commercio: “si tratta di un risultato importate che apre nuove prospettive per il nostro scalo e premia l’impegno di chi continua a crederci e a combattere con perseveranza questa battaglia. Tra questi va riconosciuto particolare merito a Raffaele Piemontese che con costanza e tenacia sta conducendo la vertenza nella scomoda posizione di dovere mediare tra le aspettative di un intera comunità e la complessità tecnico, giuridico, economica e politica della questione”.