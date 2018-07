Regione. Confermato il ruolo strategico del Gino Lisa per la Protezione Civile

Di:

Il Consiglio regionale ha approvato a mag­gioranza altri tre articoli del ddl relativo all”Assestamento e variazione al Bilancio di Previsio­ne per l’Esercizio Finanziario 2017 e plurienna­le 2018-2020’. Confermato il ruolo strategico del­la Protezione civile regionale e polo logistico per tutte le funzioni di interesse pubblico legate alle attività’ di protezione civile e soccorso, traffico di linea e charter per l’aeroporto Gino Lisa di Fog­gia.

Per questo e’ stato conferito alla infrastruttu­ra aeroportuale di Capitanata la destinazione di centro strategico con una dotazione finanziaria di 2,5 milioni per il 2019 e di 5 min per il 2020.

Ottocentomila euro e’ la dotazione finanziaria per il prossimo triennio per assicurare il sistema di al­lerta di protezione civile, attraverso il manteni­mento in piena efficienza delle attrezzature tec­nologiche di gestione e della sala dedicata alle at­tività’ del Centro Funzionale, delle stazioni peri­feriche di monitoraggio, sorveglianza e telecomu­nicazioni delle rete territoriale meteo pluviale. In tema di trasporto pubblico locale confermate le risorse in favore degli enti locali per i contratti di servizio in scadenza sino al 30 giugno 2020. Gli oneri rivenienti ammontano a 37,2 milioni.

