Riccardi “Fus ca fusse a vota bona?”

”Condivido l’appello lanciato da Bottega degli Apocrifi, Compagnia del Sole e Factory compagnia transadriatica al riguardo dell’esclusione dal finanziamento ministeriale apposito che queste compagnie hanno subìto.

Sarebbe dovuto essere un sistema di valutazione meritocratico, che mira a premiare certi comportamenti piuttosto che altri. Il decreto che regolamenta il Fondo unico per lo Spettacolo (FUS) pare, invece, mostrarsi come un sistema che rende impossibile la vita della gente di teatro e che opera una selezione, dai criteri non molto chiari, tra chi ha il diritto di restare in vita e di chi deve morire. I primi sono prevalentemente nella parte settentrionale del nostro Paese, quelli che restano fortemente penalizzati sono, invece, le compagnie teatrali che operano nel Sud dell’Italia. Si aumenta, così, il divario fra teatri grandi e piccoli e aumentano le distanze fra Comuni poveri e Comuni ricchi, dal punto di vista culturale, artistico, sociale ed economico.

Evidenziando come il teatro sia uno dei più efficaci strumenti per incidere positivamente sul territorio, consolidare l’identità di una comunità e farla crescere, creando sinergie con tutto il tessuto sociale del territorio, auspico che venga rivalutato tutto o che, per lo meno, si possano riaprire le domande che non hanno trovato accoglimento. La Bottega degli Apocrifi è un bene prezioso della nostra comunità, per la nostra comunità. Gli Apocrifi appartengono alla nostra collettività e noi tutti apparteniamo loro, nell’arricchimento culturale che ci hanno donato e che continueranno, instancabilmente, a regalarci”. Lo scrive su facebook il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi. Link in allegato http://www.ilpickwick.it/index.php/teatro/item/3611-fus-loccasione-mancata-del-riequilibrio-territoriale