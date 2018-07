Salvemini “Le mire espansionistiche di Re Riccardi e le sue insofferenze verso la giustizia”

Di:

Manfredonia, 31 luglio 2018. La perseveranza ostentata negli ultimi tempi dal primo cittadino legittima l’insorgenza di forti dubbi in ordine alla verecondia dei suoi propositi. Non si riesce francamente a comprendere come mai, nonostante stia subendo attacchi su più fronti ma, soprattutto, nonostante sia attenzionato dall’autorità giudiziaria, continui imperterrito a tenersi stretto tutte le poltrone occupate.

E valga il vero.

Dopo il duro scontro che ha determinato una grande spaccatura all’interno del PD, il temerario condottiero, grazie al consenso dell’ultimo minuto offerto dai due consiglieri Salvatore Valentino e Mario Totaro, oltre all’appoggio occasionale di Franco Tomaiuolo, si è garantito la continuità della sua amministrazione.

Amministrazione notoriamente in dissesto che vanta al suo passivo l’incapacità di rispettare le prescrizioni della Corte dei Conti.

Infatti, giova evidenziare che nemmeno alla prossima scadenza semestrale il comune di Manfredonia avrà rispettato i canoni imposti con la delibera del 2017 dai giudici baresi.

Anche in questa seconda occasione assisteremo non solo al mancato rispetto del piano di rientro ma addirittura ad un peggioramento della situazione pregressa.

Ma tutto questo non importa ai consiglieri di maggioranza che hanno votato a favore dell’approvazione del bilancio di esercizio, motivati dall’autoconvinzione che si trattasse di una scelta imposta dal senso di responsabilità .

Nulla di più desolante!

E, così, sistemata la problematica “numeri in consiglio”, grazie alla mossa delle dimissioni revocabili, che ha fatto letteralmente rischiare l’encòpresi ai 12 discepoli, il sindaco si è potuto ridedicare alla coltivazione dei suoi interessi.

Infatti, già dal giorno successivo a quello in cui ha rassegnato le dimissioni, ha subito convocato un tavolo tecnico il cui oggetto di discussione è stato il PUG.

A quel tavolo hanno partecipato: il Sindaco, l’ing. Antonicelli, Gianni Rotice e l’avv. Franco La Torre.

Quale sarebbe stata la ragione di siffatta, celere ed improvvisa, convocazione di detto tavolo tecnico?

Non saranno forse vere le voci di corridoio secondo le quali il sindaco non molla ancora perché deve prima finire di sistemare delle situazioni di suo interesse?

Sarà forse questo il motivo per il quale sta riscoprendo il suo vecchio amore per il calcio facendo intervenire il genero del signor D’Alba (tre fiammelle) e Gianni Rotice per consentire al club di iscriversi al prossimo campionato, in modo da riacquistare i consensi del popolino?

Alla luce di tanti, legittimi, sospetti, non posso far altro che preannunciare una task force finalizzata ad un costante ed attento monitoraggio di tutti gli atti che d’ora in avanti saranno partoriti da questa amministrazione.

(A cura di Angelo Salvemini, consigliere comunale di Manfredonia)

