Tenta di uccidere il nipote, arrestato 49enne di Manfredonia

Manfredonia, 31 luglio 2018. Gli agenti della Squadra Volanti e della Squadra Anticrimine del Commissariato di Ps di Manfredonia, con personale del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia settentrionale”, hanno tratto in arresto L.B.G., classe 69, responsabile del tentativo di omicidio del nipote.

I fatti

Alle ore 15 circa di domenica 29 luglio, è giunta alla Centrale Operativa del Commissariato di Manfredonia una richiesta di intervento nell’abitazione del L.B., dove era in atto una lite tra due fratelli. Le pattuglie della Polizia di Stato, giunte immediatamente sul posto, identificavano gli occupanti dell’immobile, e apprendendo che L.B.G. aveva poco prima aggredito il fratello, impugnando un coltello da cucina.

In particolare, dopo una violenta discussione, L.B.G. aveva prelevato dalla cucina dell’abitazione un coltello, scagliandosi contro suo fratello, il quale riusciva in più occasioni a schivare i fendenti. Tuttavia, non riuscendo a colpire il fratello, L.B.G., sempre impugnando il coltello da cucina, rivolgeva le sue attenzioni verso il nipote. La reazione dei presenti impediva a L.B.G. di infliggere ferite al minore, che riusciva a fuggire.

Tutte le persone presenti nell’abitazione sono state interrogate nell’immediatezza consentendo così agli operatori della Polizia di Stato, di ricostruire minuziosamente gli eventi e sequestrare il coltello da cucina utilizzato da L.B.G. Inoltre, gli agenti acquisivano notizie utili sulla fisionomia e sull’abbigliamento dell’autore del reato tali da consentire le immediate ricerche, poste in essere dalle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia settentrionale” e della Squadra Volanti del Commissariato di Ps di Manfredonia, che permettevano di rintracciare dopo poco nel centro

manfredoniano L.B.G., procedendo al suo arresto.

L’arresto

L.B.G. è stato accompagnato negli Uffici del Commissariato di Ps di Manfredonia per le formalità di rito e successivamente condotto presso la Casa Circondariale di Foggia a disposizione della Procura della Repubblica di Foggia.

Redazione StatoQuotidiano.it – Riproduzione riservata