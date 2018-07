Tomasone “Manfredonia – Siponto: turismo anno zero”

Di:

Manfredonia, 31 luglio 2018. ”Prendiamo esempio da Mattinata e Zapponeta dove ci sono eventi di tutti i tipi dal 31 luglio al 12 settembre con la chiusura della stagione estiva in concomitanza con la Festa Patronale.

Progetti sovvenzionati dalla Regione e Parco del Gargano.

Sarà l’anno della promozione dei prodotti tipici e dalla cultura Popolare ma Manfredonia e Siponto non ci sono.Ma questa città esiste o vive in un altro pianeta? Cosa faranno per cambiare questa situazione nella città di Manfredonia e Siponto i Consiglieri dei vari colori politici e gli onorevoli della città non fanno alcuna proposta per cambiarla? Il turismo è il pane quotidiano della città invece è diventato un vuoto totale di anime e di turisti”.

L’Attivista Giuseppe Tomasone