Calcio e integrazione, finale di “Sportivamente” nel carcere di San Severo

Gran finale giovedì 1 e sabato 3 agosto per “Sportivamente”, il torneo organizzato nella Casa Circondariale di San Severo dal volontario Luigi Talienti. La manifestazione, che vuole promuovere lo sport e affermare i valori fondanti del senso civico, del rispetto del proprio prossimo e del valore della regola, si sta svolgendo contemporaneamente anche nel carcere di Foggia.

“La manifestazione – spiega Talienti – nasce per animare le giornate ‘dentro’ durante l’estate, periodo in cui si fermano le attività scolastiche e diventa più forte la necessità di trascorrere qualche ora all’aria aperta. Una cosa però voglio precisarla: in carcere fa freddo anche quando ci sono 40 gradi, perché gli affetti che scaldano il cuore sono lontani”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Direttore della Casa Circondariale di San Severo Patrizia Andrianello, dai Commissari Giovanni Serrano e Giacomo Prudentino e dalla responsabile dell’Area Educativa, Rosanna Caggiano

“Attraverso tali iniziative – sottolinea Talienti – si riesce a carpire la volontà di reinserimento dei reclusi. Per questo motivo risulta particolarmente importante, anche con il supporto del volontariato, valorizzare la dimensione ludica come opportunità di socialità e di allentamento delle tensioni prodotte dalla condizione detentiva. Con questo fine, l’iniziativa nata a Foggia è stata esportata, lo scorso anno, nell’Istituto di Lucera e quest’estate a San Severo”.

“Lo sport è spesso presente nelle iniziative di volontariato – il commento del Presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – perché aiuta a superare le barriere sociali. Ha un ruolo formativo e costruttivo e, proprio grazie ai valori che lo animano, svolge una funzione di traino nei processi di integrazione”.