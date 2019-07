De Leonardis “Il San Camillo di Manfredonia torni di primo livello”

Di:

Di seguito, una nota del consigliere regionale Giannicola De Leonardis.

“Il declassamento dell’ospedale ‘San Camillo De Lellis’ di Manfredonia in Ospedale di base è stato un evidente errore, alla luce della popolazione residente e del bacino d’utenza – già considerevole – che in estate cresce in maniera esponenziale, essendo una nota località turistica alle porte del Gargano. Un errore amplificato dal progressivo smantellamento della struttura, senza un’adeguata rete di Emergenza-Urgenza sul territorio in grado di intervenire in caso di insorgenza improvvisa di malattie tempodipendenti per recarsi presso gli hub di Foggia (Ospedali Riuniti) e San Giovanni Rotondo (Casa Sollievo della Sofferenza).

L’ospedale ‘De Lellis’ attuale presenta così vistose e drammatiche carenze, di reparti e personale, che di fatto lo hanno ridimensionato ancor più e sembrano piuttosto l’anticamera di una chiusura. E basta una semplice visita, in qualunque giorno e orario, per rendersene conto.

Per questo ho presentato oggi in Commissione Sanità un emendamento al Piano di Riordino per la trasformazione del ‘De Lellis’ da Ospedale di Base a Ospedale di Primo Livello: un atto doveroso verso i cittadini e gli operatori sanitari vittime di scelte discutibili, che vanno riviste e corrette”.