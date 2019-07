“Falesia messa in sicurezza”, chiesta non convalida sequestro a Mattinatella

Di:

Manfredonia/Mattinata, 31 luglio 2019. Con recenti atti, è stata chiesto di non convalidare il sequestro penale operato nei giorni scorsi in località Mattinatella – dal Nucleo Operativo di Polizia Ambientale (NOPA) di Bari e dal personale appartenente alla Capitaneria di Porto di Manfredonia congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale di Mattinata -, di “attrezzature balneari e manufatti che insistevano su un’area demaniale marittima di circa mq.1380 senza qualsivoglia titolo concessorio/autorizzativo, in particolare ombrelloni, lettini, chiosco-bar e zone d’ombra“.

Si ricorda come al tempo era stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria il titolare per “le violazione degli Artt. 54, 46 e 1161 del Codice della Navigazione (occupazione sine titulo di area demaniale marittima in concessione a soggetto terzo e senza aver perfezionato il relativo subingresso), oltre a violazioni di carattere commerciale concernenti la somministrazione di alimenti e bevande e l’attività di bar“.

Da raccolta dati, l’uomo aveva tuttavia prodotto e ritenuta accolta la documentazione necessaria agli organi comunali di competenza, tanto da provvedere a mettere in sicurezza la falesia. Il 21 giugno 2019, lo stesso aveva inoltrato alla Commissione straordinaria del Comune di Mattinata la perizia geologica sulla verifica di stabilità geomorfologica della falesia di Mattinatella, tratto in concessione demaniale.

Al contempo è stato richiesto – a cura dell’Avvocato Innocenza Starace del foro di Foggia -, di disporre il dissequestro delle opere sopra indicate con passato verbale.

Redazione StatoQuotidiano.it