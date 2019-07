Di:

Roberto Felleca e i progetti del nuovo Foggia. Il patron della squadra pugliese ha parlato dei programmi del nuovo sodalizio rossonero e annunciato alcuni dei nomi che faranno parte della nuova dirigenza.

Intervistato dall’Unione Sarda, commenta brevemente il suo precedente tentativo di acquisire la Torres: “É stata una perdita di tempo, il progetto era ambizioso ma non ho mai ricevuto una chiamata. C’è stata la proposta Carpi, poi è nata l’opzione Foggia e ho cambiato programma: vorremmo riportarlo in Serie B in tre anni”.

FONTE Felleca: “Riporteremo il Foggia in B in tre anni. Ecco Ad e direttore sportivo”