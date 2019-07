Foggia, convocato il Consiglio provinciale

Di:

Foggia. Il Presidente della Provincia, Nicola Gatta ha convocato il Consiglio Provinciale per le ore 11,30 del giorno 5 agosto 2019, in seduta di prima convocazione, e per le ore 12.30 del giorno 6 agosto 2019, in seduta di seconda convocazione, per trattare il seguente OdG:

Surroga dei Consiglieri Provinciali: Ursitti Raimondo, La Torre Francesco Paolo, Marasco Augusto Umberto e Stornelli Antonio.

Variazione al bilancio di previsione 2019-2021 – Annualità 2019 – Utilizzo avanzo di amministrazione 2018. Salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio finanziario 2019 ex artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. n. 267/2000.

Adeguamento schemi di bilancio del rendiconto di gestione 2018 contabilità economico – patrimoniale – alla piattaforma BDAP – Rettifica;

Rettifica deliberazione di Consiglio Provinciale n. 16 del 04.07.2019 avente ad oggetto: “Riconoscimento debiti fuori bilancio ex art.194 c.1 lettera a), D.lgs 267/2000 – sentenze esecutive”.

La riunione si terrà nella Sala Consiliare di Palazzo Dogana