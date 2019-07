Immissioni in ruolo 2019, ecco dove. Per provincia e classe di concorso

Di:

Immissioni in ruolo a.s. 2019/20: contingenti suddivisi per nomine. Si tratta di 53.627 posti.

Si tratta di 12.000 posti in meno rispetto ai posti vacanti e disponibili. Questi ultimi saranno utilizzati prima per le assegnazioni provvisorie e poi per le supplenze al 31 agosto.

Ripartizione regionale

Prospetti disponibilità ed esuberi

Prospetti Disponibilità per scuola per nomine

Come avvengono le assunzioni

Le graduatorie di assunzione per l’a.s. 2019/20 saranno le graduatorie ad esaurimento (nelle province in cui non sono esaurite) e le graduatorie di merito dei concorsi:

le graduatorie di merito del concorso 2016 per la scuola dell’infanzia/primaria e secondaria;

le graduatorie di merito regionali ad esaurimento del concorso straordinario 2018 per la scuola secondaria;

le graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 per la scuola dell’infanzia e primaria.

fonte https://www.orizzontescuola.it/immissioni-in-ruolo-2019-ecco-contingente-di-nomina-e-disponibilita-per-scuola-scarica-i-file/?fbclid=IwAR1ZllVIPwZ8gbcf6db1wk9K3Ltf3r5CZ8ivcDtZA3z9UXvHdmTl4xa_zVk