Manfredonia. Centro di Riabilitazione “A. Cesarano”, nota responsabile medico

In merito all’articolo “Manfredonia. Il “Cesarano” come il “San Camillo” (ma gli altri ospedali crescono)“, riceviamo attraverso un commento e pubblichiamo:

Considerato l’impegno speso nell’attività riabilitativa da parte di tutto il personale del Centro di Riabilitazione “A. Cesarano è opportuno fare alcune precisazioni:

“senza ritegno” mi sembra esagerato e francamente offensivo nei riguardi soprattutto dei tecnici della riabilitazione che con grande professionalità portano avanti il servizio prendendosi in carico i pazienti con disabilità.

Così come definire il Centro di Riabilitazione A. Cesarano “ambulatorio per terapie articolari” (?) è fortemente riduttivo e altrettanto offensivo.

Chi dichiara questo non sa cosa si fa al Centro A. Cesarano, non sa che la disabilità è cambiata, non sa che la Riabilitazione, in quanto branca della medicina relativamente giovane, è in continuo divenire e pertanto e per fortuna, non è più la stessa di anni fa.

Al Centro A.Cesarano accedono sia bambini, dai primi giorni di vita ai 12 anni circa, che adulti con disabilità anche complesse che vengono presi in carico da personale competente e in continuo aggiornamento secondo quanto previsto dalle Linee Guida costruite sulla base di evdenze scientifiche.

Certo se arrivasse altro personale, la risposta potrebbe essere quantitativamente migliore.

Ermidia Teutonico

responsabile medico del Centro A. Cesarano