Manfredonia. Polizia locale interviene per incidente, operatrice travolta da auto (FOTO)

Manfredonia, 31 luglio 2019. Un’operatrice della Polizia locale è stata travolta da un’autovettura in transito durante dei rilievi per un incidente stradale.

E’ quanto accaduto ieri, verso le ore 20, in via degli Angioini, angolo via Capparelli a Manfredonia.

Per l’operatrice della P.l. sono stati 20 i giorni di prognosi refertati in Ospedale. La donna ha riportato una frattura a un piede.

Il precedente sinistro, che aveva visto sul posto alcuni operatori della P.l., aveva coinvolto 3 autovetture.

Da segnalare come l’autista dell’auto che ha travolto l’operatrice si è in ogni modo fermata per prestare soccorso alla ferita.

