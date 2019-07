Manfredonia. Tressette col morto in attesa della Commissione

Manfredonia, 31 luglio 2019. PIU’ CHE l’afa torrida che imperversa minacciosa; più che la stagione vacanziera sia pure svuotata di tutte le sue prerogative festaiole; più che la crisi finanziaria lasciata in eredità dalla trascorsa amministrazione comunale, che si esplica in tutte le sue pesanti sfaccettature; a determinare la completa e assoluta stasi della politica sulle sponde del golfo di Manfredonia, è la spasmodica attesa dei provvedimenti che si appresta a rendere noti la Commissione ministeriale incaricata di verificare se e come vi siano state infiltrazioni mafiose nel macchina amministrativa del comune di Manfredonia. Una attesa che se non imperasse forte la canicola, sarebbe da definire glaciale.

SI SONO ammutoliti tutti. Quelli che attendono le decisioni della Commissione con niente affatto segrete speranze di provvedimenti liberatori di anni di dis-amministrazione che ha portato il comune al fallimento; quelli che temono arrivino provvedimenti che scoprono le carte e facciano piazza pulita di privilegi e benefici forzosamente accumulati. Speranze e timori che si intrecciano in una calma piatta presaga di grandi eventi.

A DARE una scossa a tanta reticenza ci hanno pensato i ragazzi e le ragazze del “Collettivo InApnea” che si sono riuniti in assemblea pubblica in riva al mare della spiaggia Castello, con il dichiarato intento di <rompere il silenzio, per co-costruire spazi e luoghi di aggregazione in cui il dibattito politico possa trovare terreno fertile per poter germogliare> nella piena convinzione che “la politica non si fa nel palazzo, ma, come insegna la storia, nelle piazze, nell’agorà”.

TEMI dominanti della discussione “il possibile dissesto finanziario, il debito che grava sulle spalle dei cittadini, l’ombra delle infiltrazioni mafiose con la mafia percepita non come corpo estraneo ma come fatto economico e culturale, la illegalità diffusa, la trasparenza sul tema degli appalti e delle concessioni, le questioni ambientali, la partecipazione dei cittadini”.

UNA LETTURA della realtà cittadina disincantata, severa e propositiva. Una manifestazione di coscienza e impegno civici della nuova generazione che ha richiamato, ma per aspetti diametralmente opposti, la recente Festa dell’Unità del PD annunciata come momento di rinnovamento ma presentatasi con i soliti noti sulla breccia della politica da almeno trent’anni: Campo Paolo e Mariagrazia, Michele Bordo, Gaetano Prencipe. Immemori dei fiaschi elettorali e delle traversie imposte ai cittadini, hanno riproposto un vecchio e logoro canovaccio che i dem superstiti hanno snobbato sonoramente lasciandoli praticamente a cantarsela da soli. E’ come se avessero giocato – è stato annotato – un tressette col morto dove il morto è naturalmente la città che non ci sta più ad essere usata, come dimostrano i recenti fallimenti elettorali e amministrativi. Micidiali i commenti sui social.

CONTRARIAMENTE ai giovani di “InApnea”, i “giovani antenati” dinanzi a una platea in cui le sedie vuote erano di gran lunga di più di quelle occupate, fatto cenno ad una tiepida e generica “autocritica sulle responsabilità individuali e collettive”, hanno riproposto il “rilancio dell’attività politica del PD fondata sulla ripersa quotidiana e continuativa del dialogo con i cittadini>. Un rapporto liquefatto ormai da tempo. Nessun accenno alle prospettive, al rinnovamento, alla segreteria vacante.

TUTTO prudentemente rimandato a dopo i verdetti della Commissione?

Michele Apollonio