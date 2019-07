Messa in sicurezza scuole: finanziati 5 interventi, c’è Manfredonia

Di:

“La Provincia si sta attivando nell’ intercettare tutte le risorse economiche necessarie per la messa in sicurezza degli edifici scolastici. – Dice il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta – Bisogna mettere in atto ogni sforzo possibile. Il finanziamento del Ministero può garantire il raggiungimento della progettazione esecutiva. Dalle parole ai fatti. Adesso dobbiamo pensare anche alla sicurezza di tutti gli altri edifici scolastici provinciali con inteventi di manutenzione ordinaria e straordinaria mirati, sempre in linea con le attuali possibilità economiche dell’Ente”.

Il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, ha proceduto alla costituzione di un fondo per il finanziamento della progettazione di interventi di messa in sicurezza per gli edifici scolastici, la Provincia di Foggia ha partecipato all’apposito bando ministeriale ed ha ottenuto i finanziamenti relativi per cinque interventi per un importo totale di circa 1.200.000,00 euro.

Questi gli istituti scolastici interessati dagli interventi per la messa in sicurezza: Liceo Classico “Lanza” di Foggia (Palazzo degli Studi); I.T.A.S. “Pavoncelli” di Cerignola; I.T.I.S.”S.Altamura” di Foggia; Liceo Classico “Bonghi” di Lucera e Liceo Scientifico “G.Galilei” di Manfredonia.