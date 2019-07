Progetto di antimafia sociale “MADE IN SAN SEVERO: LA RICETTA DELLA LEGALITÀ”.

Di:

San Severo. Il Sindaco avv. Francesco Miglio, l’Assessore alle Politiche Sociali avv. Simona Venditti, il Dirigente Area Ii ing. Francesco Rizzitelli, rendono noto quanto segue.

L’Associazione Temporanea di Scopo denominata “Made in San Severo: la ricetta della legalità” costituita in data 07/12/2018 e composta dal Comune di San Severo (ente capofila), Cooperativa sociale Agape, Cooperativa sociale Fortore Habitat, Smile Puglia Ente di Formazione, Consorzio Mestieri (enti partner) – ente amministratore del progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità”.

Con il presente bando, è indetta la selezione dei cittadini idonei per l’aggiornamento della graduatoria dei beneficiari da impegnare nel 2019-2020 nelle attività formative e nei laboratori previsti dal progetto “Made in San Severo: la ricetta della legalità” da svolgersi a San Severo per la promozione della legalità e della cittadinanza attiva attraverso un percorso di conoscenza e valorizzazione del patrimonio culturale del territorio, finanziato dalla Regione Puglia con A.D. n. 523 del 31.07.2017 – Avviso n. 2/2017 “Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano”. Il tema del progetto è “l’Arte ed il Cibo come bene comune”, che sarà il centro di un processo di coinvolgimento dei cittadini e dell’intera comunità mediante la produzione culinaria ed artistica.

Il percorso è organizzato in aree tematiche suddivise nei seguenti cantieri:

1) Cantiere CIBO E COMUNITA’

2) Cantiere VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARTISTICO

3) Cantiere MULTIMEDIA E PRODUZIONI DIGITALI

I cantieri prevedono diverse fasi:

 Spazio Hub: orientamento e co-progettazione

 Laboratori creativi, formativi e di apprendimento condiviso

 Formazione on the job con imprese e imprenditori locali

 Start-up d’impresa e campagna di Crowd founding per la sostenibilità dei progetti

Tra le varie attività da svolgere all’interno dei laboratori si prevede l’erogazione di un corso di formazione con rilascio di crediti formativi e attestato di frequenza.

Contenuti formativi Durata

Conservazione e stoccaggio delle materie prime 80 ore

Trattamento delle materie prime e dei semilavorati 80 ore

Preparazione di piatti 80 ore

Possono partecipare alla selezione coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1), secondo le condizioni ivi specificate. Per i partecipanti è prevista una assicurazione relativa ai rischi connessi allo svolgimento del servizio stipulata dall’ente, cui si può aggiungere un’assicurazione integrativa attivata dall’ente laddove siano previste particolari attività. Al termine del progetto, al beneficiario selezionato verrà rilasciato un attestato di partecipazione redatto sulla base dei dati forniti dall’A.T.S.

Art. 1) Requisiti per la partecipazione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese extra UE purché regolarmente soggiornante in Italia; b) donne, giovani neet (tra i 16 e 35 anni che non studiano e non lavorano), migranti con possesso regolare del permesso di soggiorno da almeno 12 mesi e residenza da almeno un anno nel Comune di San Severo alla data della domanda, persone con famiglia senza lavoro, disoccupati; c) entusiasmo e voglia di mettersi in gioco e di contribuire alla buona riuscita del progetto in un’ottica di inclusione sociale, valorizzazione e sviluppo della comunità locale; d) impegno alla partecipazione dell’intero percorso progettuale per la durata di due anni; e) avranno priorità di accesso i cittadini coinvolti nelle altre misure di contrasto alla povertà;

Art. 2) Presentazione delle domande

Gli aspiranti partecipanti devono produrre domanda di partecipazione compilata correttamente e corredata di copia del documento d’identità, indirizzata al COMUNE DI SAN SEVERO, ente capofila dell’A.T.S. che realizza il progetto, esclusivamente secondo le seguenti modalità:

– all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo – P.za Municipio n. 1;

– a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.san-severo.fg.it, con la dicitura “Candidatura Cantieri Antimafia Sociale NOME e COGNOME”.

– per ulteriori informazioni e per ritirare il modello di domanda sarà possibile rivolgersi allo sportello front-office dell’ufficio dei Servizi Sociali, sito in viale Padre Matteo da Agnone snc. Il termine utile per l’invio delle domande è fissato: entro le ore 12.00 del 4 settembre 2019. Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere:

– redatta secondo la domanda di partecipazione al presente bando, rispondendo alle informazioni richieste;

– accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale e codice fiscale;

– corredata da “curriculum vitae” del candidato;

– eventuale permesso di soggiorno.

Per ciascun candidato l’ente verifica la correttezza e procede al controllo della sussistenza dei requisiti del candidato previsti dall’articolo 2).

Art. 3) Procedure selettive

Si procederà alla selezione dei candidati da inserire nella graduatoria aggiornata tramite colloquio attitudinale e motivazionale, gli idonei verranno ammessi al progetto in base ai posti disponibili. L’elenco degli ammessi al colloquio motivazionale sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione news e nella sezione “amministrazione trasparente – bandi di concorso” il giorno 5 settembre 2019.

I colloqui motivazionali dei candidati che hanno presentato regolare domanda si terranno in data 6 settembre 2019 dalle ore 9:00 presso l’Ufficio dei Servizi Sociali – viale Padre Matteo da Agnone snc, San Severo (FG). La selezione dei candidati è effettuata da apposita Commissione nominata dal Comune di San Severo, ente capofila del progetto;

Al termine dei colloqui, la commissione stilerà apposta graduatoria dei beneficiari, che verrà pubblicata in apposita sezione, per 15 giorni sul sito web del Comune di San Severo: www.comune.san-severo.fg.it e sui siti degli enti partner. Alla graduatoria è assicurata da parte dell’ente adeguata pubblicità, sul sito web del Comune di San Severo e siti/pagine social dei partner dell’ATS, presso le sedi dove sono state effettuate le selezioni e/o con ogni altra idonea modalità. Ai partecipanti che hanno presentato domanda, verrà dato riscontro dell’esito, mediante la sola pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di San Severo: www.comune.san-severo.fg.it.

Art. 4) Obblighi dei partecipanti

I beneficiari si impegnano a partecipare e a svolgere tutte le attività previste dal progetto e ad adeguarsi alle disposizioni dettate dal vigente quadro normativo e regolamentare. È obbligo dei beneficiari rispettare quanto indicato nell’atto di impegno e le prescrizioni impartite dall’A.T.S. in ordine all’organizzazione del progetto e alle particolari condizioni di espletamento. L’interruzione della partecipazione senza giustificato motivo, prima della scadenza prevista, comporta la decadenza dai benefici previsti dal progetto ed il mancato rilascio dell’attestato di formazione e frequenza.

Art. 5) Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 2016/679 – di seguito Regolamento – i dati personali dei candidati inseriti negli elenchi di cui all’articolo 6 sono trattati, dall’ATS “Made in San Severo: la ricetta della legalità”. Il Titolare del trattamento dei dati personali è il SINDACO pro tempore del Comune di San Severo.

I dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva, in qualità di “Responsabile del trattamento”, e, successivamente all’eventuale selezione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione del rapporto stesso ed alla realizzazione del progetto. Il trattamento dei dati può avvenire anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati nei modi e nei limiti necessari per perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La comunicazione di dati non veritieri determina l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatta salva l’eventuale rilevanza penale della relativa condotta, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. La comunicazione dei dati personali è necessaria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione alla selezione. La mancata comunicazione dei dati personali e/o il mancato assenso al trattamento degli stessi comporta l’esclusione dalla selezione. Il Titolare del trattamento può trasferire i dati personali raccolti a soggetti pubblici o privati che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità istituzionali dell’ente promotore stesso.Ove ritenuto che il trattamento dei dati personali sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, l’interessato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali).

Art. 6) Norme finali

Si precisa che la partecipazione alle attività progettuali è assolutamente volontaria e gratuita e non potrà configurare alcun rapporto di lavoro con il Comune di San Severo e con gli Enti partner.

San Severo, 31 luglio 2019

Il Portavoce

(dott. Michele Princigallo)