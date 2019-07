Ritrovati mezzi rubati a San Giovanni Rotondo. Scoperto “cimitero” auto

Di:

I Carabinieri della Compagnia di Cerignola, supportati dai colleghi del 6° Elinucleo di Bari, nel corso di un servizio finalizzato al monitoraggio delle aree rurali ricadenti nella propria competenza territoriale areale per prevenire e reprimere i reati predatori, hanno rinvenuto in località “Acquarulo” dell’agro di Cerignola due trattori agricoli risultati oggetto di furto avvenuto alcuni giorni fa a San Giovanni Rotondo (FG). Sui mezzi, sottoposti a sequestro, sono tuttora in corso accertamenti.

In località “Pescia” invece, nei pressi del torrente Carapelle, i militari hanno successivamente rinvenuto un vero e proprio “cimitero” di auto cannibalizzate. Sono state infatti recuperate e sottoposte a sequestro 18 scocche di autovetture rubate, su cui sono in corso gli accertamenti del caso. I controlli nelle aree rurali proseguiranno anche nei prossimi giorni.