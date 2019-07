Sale di città… il cinema in centro per tutti

Di:

Nell’era delle serie tv, di Netflix, di internet c’è spazio ancora per il grande schermo del cinema?

La risposta è assolutamente positiva da parte di “Sale di città” un’associazione foggiana nata dalla passione della storica famiglia Cicolella, con l’intento di rivalutare il cinema e la vita nella città. Il cinema per tutti come elemento socializzante che vede protagonista il grande schermo come luogo di aggregazione all’aperto. Nell’ambito di Sale di città si distinguono due binari paralleli: Schermi di Puglia e Cinema sotto le stelle. Ad ospitare tali rassegne è la rinnovata arena di Parco San Felice: Parcocittà.

Schermi di Puglia è una rassegna principalmente made in Foggia, proietta pellicole girate nel capoluogo dauno: “film, set e storie dal territorio”, da: Non sono un assassino a il traditore, da Tulipani – amore onore e una bicicletta a Duisburg – linea di sangue. Storie di mafia in collaborazione con la LIBERA fino a Lo spietato. Un set chiamato Foggia che chiude la rassegna il prossimo 9 settembre.

Cinema sotto le stelle, che ormai da anni tiene compagnia ai foggiani nei mesi estivi, è sempre organizzata da Sale di città con la collaborazione di: Cinema Felix e Lettere Meridiane e il sostegno di Apulia Film Commission, la cui attenzione è sempre rivolta principalmente ad artisti del territorio con film e cortometraggi.

Un progetto vivo, innovativo e sicuramente vincente a fronte della vera o presunta marginalizzazione del grande schermo.

Alessio Walter De Palma