Street Art: Stornarella vive attraverso i murales (FOTO)

Di:

12 ore, dalle ore 18 del 26 luglio fino alle ore 6 del mattino seguente. 12 ore sono bastate per realizzare murales creativi e memorabili a Stornarella.

Tra questi, ha fatto parlare tanto di sé il murales realizzato da Francesco Persichella, in arte Piskv,

nel corso del festival della Street Art.

L’evento, tenutosi appunto il 26 luglio scorso e giunto quest’anno alla sua seconda edizione, ha visto gli artisti presenti impegnarsi nella realizzazione delle loro opere lavorando per tutta la notte.

Il murales di Pirskv, tra questi, con il volto di Lino Banfi, a campeggiare sulla piazzetta della piccola ma culturalmente vivace Stornarella. “Mi ha fatto molto piacere essere stato coinvolto in questo progetto ed omaggiare un mio concittadino”. Le parole di Piskv alla nostra redazione.

Originario di Canosa, infatti – la terra che ha dato i natali a Lino Banfi – classe 1993, l’artista vive ora a Roma dove ha studiato e si è laureato ed abilitato in Architettura. Ha vissuto e lavorato a Bruxelles in uno studio internazionale di architettura per qualche mese e poi è tornato a Roma per continuare con la street art. “È un’arte che mi ha sempre colpito perché sono appassionato di cultura hip-hop”. Sicuramente, ci dice, ad incentivare una tale passione hanno contribuito gli incontri, soprattutto a Roma, con altri artisti affermati.

“A Roma, nel 2011, ho fatto i primi lavori importanti e poi ho continuato a coltivare questa passione in parallelo al percorso universitario”. Nelle sue opere, Piskv ama non dare spazio alle sue emozioni, ritiene importante piuttosto “suscitare qualcosa nell’osservatore. Spero i miei lavori non risultino piatti o un semplice esercizio di stile”.

E, di solito, quando ritrae qualcuno cerca di catturarne l’anima, specialmente attraverso lo sguardo. Ed il suo intento appare evidente nei suoi diversi murales di cui ci offre un saggio. Hanno partecipato all’evento anche Skard e Maxel, entrambi artisti pugliesi, realizzando i murales sulle altre due facciate dedicate all’evento. Nata nel giugno 2018, dall’iniziativa di un giovane imprenditore locale, Cataldo Ferrucci, operante nel settore della pasticceria, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale ed il sostegno di numerosi sponsor, la giornata “Street Art” per Stornarella ha raggiunto anche quest’anno il suo obiettivo principale.

Decorare le pareti delle case che si affacciano su Largo Mazzini, una piazzetta nel cuore del centro storico del paese, in maniera da renderne più artistico l’aspetto rompendo la monotonia delle classiche decorazioni? Non solo.

Con Lino Banfi sulla scena, rivitalizzare è stato un risultato assicurato, come a ricordare le parole dell’attore pugliese nel 2014. “Tenacia, tenacia al massimo, soprattutto in questi momenti di crisi. Mettetevi i paraocchi come ho fatto io e dite: tanto che mi frega, soffro, farò tante cose, ma un giorno arriverò a fare quello che voglio. E SE LO VOLETE LO FATE!”

Daniela Iannuzzi

FOTOGALLERy