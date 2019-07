Trapianti, Gatta e Marmo “Regione acquista farmaci generici senza avvisare pazienti”

Di:

Nota dei consiglieri regionali di Forza Italia Giandiego Gatta e Nino Marmo.

“Ci sono farmaci ‘salvavita’ che possono essere sostituiti con altri generici solo sotto stretto controllo del medico specialista. Una condizione condivisa da tutto il mondo scientifico, eppure in Puglia i pazienti che assumono medicinali immunosoppressori a seguito di trapianto di un organo, si sono visti consegnare dalle farmacie Asl i prodotti generici senza alcun preavviso e, quindi, senza poter verificarne l’opportunità col proprio medico. Il motivo? La Regione Puglia, per risparmiare, non acquista più i farmaci “originatori”. Per questo, abbiamo depositato un’interrogazione diretta al presidente-pluriassessore Emiliano: si tratta di un fatto grave, che può compromettere la salute del paziente e incidere negativamente non solo sui rigetti acuti e cronici dell’organo trapiantato, ma anche sulla vita stessa della persona.



La Società Italiana Trapianti di Organo, in un suo recente elaborato, sostiene che la diversa formulazione dell’eccipiente tra un farmaco generico e uno originatore possa in parte spiegare le differenze di farmacocinetica. E ancora: la suddetta Società, a mezzo del dr. Berloco, già suo presidente, ha dichiarato che lo ‘switch’ farmacologico (ovvero la sostituzione di un farmaco con il generico) deve avvenire sotto serrato controllo medico e va valutato caso per caso nel rapporto tra rischio e beneficio. Ai nostri pazienti, però, nessuno ha dato notizia di questa circostanza, se non a cose fatte e senza, quindi, quell’imprescindibile verifica medica e senza alternativa, perché la Regione non acquista più alcuni farmaci. Allora, posto che non si può risparmiare sulla pelle dei pazienti, chiediamo ad Emiliano se sia a conoscenza della necessità di operare le sostituzioni di alcuni farmaci solo dopo controllo medico e dell’assurdità di non rifornire le farmacie Asl di alcuni “originatori” per i pazienti che non possano farne a meno. Urge un immediato dietrofront a tutela dei pazienti trapianti. Emiliano non può fare orecchie da mercante anche su questo”.