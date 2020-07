Da un’iniziativa di Titti: appello per la candidatura di Elena Gentile

Cerignola, 31 luglio 2020. Tantissime le adesioni alla raccolta firme per la candidatura di Elena Gentile alle regionali 2020 nelle liste del PD. L’iniziativa era partita ieri attraverso il social Facebook da Titti Caterina de Simone, giornalista e consigliera politica del presidente Michele Emiliano.

Fra le tante adesioni segnalate dalla stessa De Simone nelle ultime ore, quella di Cecilia D’Elia, portavoce nazionale delle Donne democratiche, e di Antonella Vincenti, coordinatrice delle donne democratiche di Puglia. Oggi arriverà tutto l’elenco delle adesioni successive.

“Elena Gentile” si legge nell’appello “è una risorsa per il Pd e per la Puglia e deve essere candidata. Questo ce lo hanno confermato anche le primarie a cui Elena ha partecipato con grande impegno. Elena è una risorsa per il centrosinistra pugliese. La sua esclusione sarebbe una perdita per tutti e tutte. Chiediamo che Elena Gentile sia candidata e ad Elena di non mollare”. A sostenere da subito l’iniziativa, l’assessore regionale Loredana Capone, la senatrice Assuntela Messina, la consigliera leccese Paola Povero, l’assessore comunale di Bari Paola Romano e la biologa Elvira Tarsitano, già presidente del Pd Puglia.

Insomma, una rivolta regionale ed anche a livello nazionale contro una linea adottata dal PD di Capitanata che ha escluso dalle liste provinciali Elena Gentile. Notizia questa che la stessa Gentile aveva provveduto a rendere nota da subito nei giorni scorsi con un video sui social. “La mia esperienza istituzionale è giunta al capolinea – erano state le sue parole – Hanno vinto i mediocri. Talvolta capita, sì. Quelli che terrorizzati dal mio possibile ritorno in Consiglio regionale hanno deciso, violando regolamenti, sconfessando accordi politici assunti alla luce del sole, che io non potessi o dovessi dare il mio contributo di idee al mio partito, e non solo, ma soprattutto al mio schieramento politico. E in modo particolare alle politiche sanitarie della mia regione, della mia provincia e della mia città”.

E la risposta a sostegno si è fatta sentire immediatamente. “Non possiamo tacere di fronte a tanto!” ha scritto infatti a tal proposito la consigliera regionale di Parità, Anna Grazia Maraschio “Elena non solo è una risorsa per la Puglia, ma un modello di politica da imitare. Impegno, abnegazione , competenza non possono essere messi da parte!”

Ed ha proposto di commissariare il PD locale Serena Molendini, Consigliera Nazionale di Parità Supplente presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ha sottolineato con forza: “Elena deve essere candidata nella provincia di Foggia e il segretario regionale dovrebbe commissariare il PD locale che non ha tenuto conto di regole (partecipazione alle primarie) e storia politica e professionale di Elena Gentile”.

A cura di Daniela Iannuzzi