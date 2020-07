Divieto circolazione tratto via degli Eucalipti per riparazione tronco fognario

Manfredonia, 31 luglio 2020. Dalle ore 08:00 alle ore 17.00 di lunedì 3 fino a giovedì 6 Agosto, per consentire i lavori di scavo in sede stradale per la riparazione di un tronco fognario, è vietata la circolazione di tutte le categorie di veicoli sulle seguenti vie:

– Via degli Eucalipti tra via degli Oleandri e l’ingresso del passaggio a livello della Stazione

Manfredonia Ovest;

B. Gli autoservizi di linea adibiti a pubblico servizio di trasporto passeggeri in transito su Via degli Eucalipti saranno deviati dalle strade interessate dai lavori e potranno adottare percorsi alternativi da loro individuati e preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale prima dell’inizio dei lavori;

E’ prevista la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in sosta in violazione alle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

Atto in allegato > fto RETTIFICA ORDINANZA SPAGNUOLO ECOLOGIA RETTIFICA ORDINANZA 94 lavori tronco fogna nera via degli eucalipti 29 luglio 2020