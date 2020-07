Incendio in fabbrica fuochi d’artificio nel Foggiano: feriti due operai

Un incendio è divampato nel pomeriggio in una fabbrica di fuochi d’artificio “Del Vicario” che si trova in via Macello Vecchio a San Severo, nel Foggiano. A quanto si apprende due operai sarebbero rimasti feriti in modo non grave. Sul posto stanno operando alcune squadre dei vigili del fuoco di Foggia per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’intera area. Attualmente non si registrano pericoli per la sicurezza pubblica. Le indagini sono affidate ai carabinieri che dovranno accertare le cause che hanno scatenato l’incendio. Pare – da indiscrezioni – che ci sia stata prima una esplosione seguita dal rogo.

Fonte: GdM