Longo “Landella, la mia ammirazione per le sue contorsioni politico-amministrative”

Foggia, 31 luglio 2020. In riferimento alla nota di stampa, in risposta ad una interpellanza dello scrivente, sulla cattiva gestione dei tributi da parte della burocrazia comunale, a firma di Antonio Bove , si dichiara tutta la solidarietà all’assessore al bilancio per essere costretto a subire frequenti dettature di note stampa, da parte del sindaco Landella. Nella prassi istituzionale ad ogni azione di mandato ispettivo da parte di un consigliere comunale,si dovrebbe rispondere soprattutto con i fatti amministrativi contestati e non con argomentazioni ,che peraltro tendono a deviare gli argomenti per non dare risposte;

Dispiace continuare con una polemica che non interessa più a nessuno : per questo sarebbe opportuno che il trio Landella – Di Cesare – Bove si decidesse a rispondere in Aula,con carte alla mano : per un verso, per l’attribuzione delle gravi responsabilità di chi ha fatto scadere e prescrivere circa 4 milioni di euro in tributi locali e dall’altro ,per individuare chi eventualmente si è reso protagonista di furto di documenti informatici e per conoscere chi della struttura burocratica comunale avrebbe illegalmente utilizzato dati ed informazioni senza protocollo d’entrata;

Se a Bove va la mia solidarietà perchè vittima di forzate dettature ,a Landella va tutta la mia ammirazione per le contorsioni politico-amministrative,che compie appena qualcuno gli tocca il suo dirigente preferito.

Di una cosa però Landella ha ragione : il dubbio sulla mia appartenenza all’attuale maggioranza. Poichè il dubbio esiste. Lo stesso dubbio che la gente ha,tuttavia, sulla sua appartenenza ad un partito preciso o addirittura al centrodestra,visti i giri di valzer,che il sindaco sta compiendo per ottenere una candidatura regionale svariando tra Fitto ed Emiliano ; Le moine tutte messe in atto dal Landella, circa l’eterno richiamo alle segreterie politiche dei partiti,in verità, potrebbero costituire materiale per mettere su una rappresentazione teatrale dal probabile titolo “ Il lamento di Landella” : i partiti non si devono tirare in ballo solo quando servono per realizzare fini personali ,quanto piuttosto per costruire una solida maggioranza in grado di realizzare buone pratiche amministrative e non per costruire candidature e operare da improbabile despota”.

Foggia 31 luglio 2020 – Il consigliere comunale, Bruno Longo.