Manfredonia. L’Estate più forte di fogna e covid

Manfredonia, 31 luglio 2020. NON è tanto il famigerato coronavirus a turbare e inquietare i manfredoniani e dunque gli ospiti di Manfredonia, quanto i liquami di fogna che ormai abitualmente esondano dai tombini stradali per inondare le strade, in particolare il viale Miramare fiore all’occhiello caratterizzante la riviera manfredoniana che corre parallela e attigua alla spiaggia e alla scogliera, entrambe affollate di bagnanti. Da quel viale per quei putridumi invadere il mare il passo è breve.

LA SCIAGURATA situazione si è ripetuta per l’ennesima volta, domenica scorsa, in piena mattinata. Dai tombini stradali sono affiorati come fontanelle, liquami fetidi che hanno allagato ben presto la sede stradale e da lì, attraverso le feritoie dell’acqua piovana, finite a mare creando sconcerto e paure tra i bagnati e la gente. Impossibile ignorare o quanto meno sminuire la portata di un fenomeno che disturba occhi e olfatto e costituisce un attentato all’igiene e alla salute pubblica.

LA GENTE allarmata sé precipitata a chiamare Giuseppe Marasco, riconosciuto riferimento con le sue guardie ecologiche volontarie Civilis-Endea, che è intervenuto col solito impegno, attivando l’impresa “Spagnolo ecologia” e a interessare la Polizia Locale che ha bloccato il transito su quel tratto di viale. <Non è possibile – ha denunciato – continuare così: è una situazione che viene da lontano e non è stata mai affrontata. Si è consentito costruire case all’impazzata senza pensare ad adeguare i servizi come appunto la fogna>.

E’ INTERVENUTA la Capitaneria di Porto, che ha provveduto ad invitare a non fare il bagno nello specchio di mare che va dalla Lega navale alla Rotonda. Il comandante della Capitaneria di porto, Giuseppe Turiano, ha aperto un fascicolo sulla questione esondazione tombini sul viale Miramare. Marasco dal canto suo ha inviato una nota alla Procura di Foggia. “Non è più tempo di parole – ha detto Marasco – occorrono fatti certi e concreti: le cause di tali sciagure sono note e sono essenzialmente tecniche. Occorre che l’AQP gestore delle condotte fognarie, intervenga con opere adeguate. Manfredonia non merita di essere infognata in questa maniera”.

ALQUANTO blande, stando la situazione che si registra live, le preoccupazioni sul fronte del Covid-19. Non impensieriscono più di tanto i comportamenti disinvolti e contrari alle misure protettive nei confronti di un virus che pare giochi a rimpiattino: non c’è ma poi all’improvviso ricompare per sparire di nuovo. La movida imperversa. Gli affollamenti sono dappertutto: nelle spiagge (su quelle di Siponto ci si intrattiene fino all’alba) come nei locali pubblici che costellano la città, per il viale e il corso dove impera lo struscio. Il distanziamento è un optional così come la mascherina divenuta un bracciale da ostentare a mo’ di antidoto.

FRA tanta folla si fanno largo anche le pattuglie mobili della Polizia locale, dei Carabinieri e della Polizia, che intervengono quando occorre, come nel caso della rissa scoppiata sulla Piazzetta sedata con l’arresto di due persone. E’ il composito scenario della normalità estiva (esondazioni di liquami di fogna a parte) di una città che cerca di barcamenarsi tra imprescindibili esigenze economiche, la voglia di vivere all’aperto e l’intento di esorcizzare quel virus ballerino che in ogni caso rimane in agguato come falco in cerca di preda.

Michele Apollonio