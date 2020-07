Manfredonia, sequestrati 30kg di cozze conservate male e vendute in strada

I Carabinieri della Motovedetta di Manfredonia (Fg) dopo aver ricevuto alcune segnalazioni, hanno sequestrato 30 kg. di pesce venduto in strada, in violazione delle relative norme igienico-sanitarie. Lungo le vie del centro, all’interno di contenitori in polistirolo esposti ai raggi del sole, un 50enne manfredoniano, già responsabile di analoghe violazioni contestate alcuni giorni prima, vendeva cozze non tracciate. Per questo è stato denunciato, per tentata frode in commercio, cattivo stato di conservazione e alimento non idoneo al consumo umano. I mitili sequestrati sono stati distrutti.