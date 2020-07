Manfredonia, Verdi contro ENI Rewind “Non vogliamo un’altra Energas”

“Esattamente un anno fa, come VERDI di Manfredonia, chiedevamo alla Syndial, ora ENI Rewind, notizie sull’impianto che volevano realizzare nel sito ex Enichem e che già esiste come piccolo impianto pilota in Sicilia.

MAI AVUTO UN RISCONTRO!

Sembra che la progettazione stia andando avanti senza le necessarie informazioni alla città perché possa pronunciarsi, su basi scientifiche.

NON vogliamo un’altra ENERGAS.

Prima di partire con la progettazione, chiediamo di conoscere come funzionerà il tutto.

In particolare chiedemmo di conoscere alcuni dettagli tecnici sul procedimento tecnologico di termoliquefazione della FORSU: Frazione Organica Solida Urbana (l’umido che conferiamo nei mastelli marroni), come:

1. le quantità giornaliere che verranno lavorate,

2. le modalità di movimentazione e stoccaggio della FORSU,

3. se il previsto impianto fotovoltaico sarà sufficiente a mantenere il processo ai 300°C previsti,

4. le modalità di movimentazione e stoccaggio dell’olio combustibile,

5. come avverrà il raffreddamento dei prodotti (visto che si parla di un processo che avviene a 300 °C),

6. come verrà riutilizzata l’acqua prodotta,

7. se vi sono sottoprodotti e come verranno trattati.

8. se esiste un piano di sicurezza per evitare inquinamenti del terreno per eventuali fuoriuscite dei prodotti interessati nel procedimento produttivo per malfunzionamenti o rotture.

Tutti questi aspetti infatti possono creare impatti ambientali e sulla compatibilità con il territorio per l’immissione di acque di raffreddamento in mare, per l’impatto odorigeno della FORSU, per il traffico veicolare.

Abbiamo sempre espresso la nostra perplessità anche sul sito.

Sicuramente riteniamo preliminare concludere l’iter della bonifica della zona SIN, sia dei suoli, senza “tombature”, sia soprattutto della falda.

Difatti chiedemmo di conoscere lo stato dei lavori e se non si ritenesse utile aumentare la velocità ed efficienza del processo che non ci convince per la sua lentezza ed efficacia, visto che sono stati più volte segnalati sversamenti di percolato in mare.

La nostra posizione è semplice: prima di qualunque riutilizzo dei terreni pretendiamo il completamento della bonifica!”

VERDI Manfredonia

manfredonianotriv@libero.it