Parità di genere, Paolo Dell’Erba: “L’ennesima presa in giro di Emiliano”

“Nell’ultima seduta di consiglio regionale Emiliano e la sua maggioranza (se esiste ancora?) hanno scritto la pagina più buia della politica nella nostra Regione. Per mesi il Presidente in uscita della Regione Puglia ha detto di voler cambiare la legge elettorale per introdurre la parità di genere. Peccato che ha governato (male) per 5 anni la nostra Regione e nell’ultimo consiglio di questa travagliata legislatura non ha avuto i numeri per cambiarla.

Il solito atteggiamento demagogico a cui siamo abituati. Ha detto che voleva difendere le donne pugliesi, ha difeso invece la sua poltrona e di fatto è stato sfiduciato dalla sua stessa ex maggioranza. In una situazione normale, ogni persona politica, onesta intellettualmente, si sarebbe già dimessa, ma Emiliano e il PD, non lo faranno mai. Preferiscono sfruttare l’emergenza covid per elargire mancette elettorali più o meno lecite (speriamo che qualcuno prima o poi se ne accorga) e fare con i soldi dei pugliesi la campagna elettorale.

La cosa più comica in questa storia è che a sentir parlare Emiliano la colpa è del centrodestra. Ma scusa Presidente, lo sa che la maggioranza è fatta di numeri e sulla carta dovrebbe appartenere alla sua coalizione?

Le donne pugliesi meritano rispetto e non queste pagliacciate.

Nella prossima legislatura, sarò in prima linea affinché si calendarizzi fin da subito l’approvazione di una vera legge elettorale, seria, che permetta finalmente di risolvere definitivamente la questione.

Esprimo la mia più totale vicinanza alle tantissime donne pugliesi che con passione e amore fanno politica e militanza, mettendoci la faccia per migliorare la qualità della vita di ognuno di noi”.

Lo riporta Paolo Dell’Erba, candidato nella lista di Raffaele Fitto “La Puglia Domani”.