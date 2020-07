Partono per Foggia, violenta rapina a Napoli: colf legata con fili elettrici

Napoli, 31 luglio 2020. “Tre malviventi con passamontagna sono entrati in azione poco dopo le otto di sera ed hanno immobilizzato l’unica persona presente in casa: una 33enne georgiana che lavora come colf per una famiglia di professionisti” a Napoli. Lo riporta il giornale ilmeridianonews.it. “La donna è stata legata mani e piedi ad una sedia con dei cavi di fili elettrici e minacciata dai banditi. I malviventi conoscevano bene le abitudini dei residenti: hanno deciso di entrare in azione vedendo partire per Foggia i due residenti, marito e moglie, diretti (lo si è appreso nelle ore succesive alla scoperta del raid) ad un funerale fuori regione”.