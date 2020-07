Ufficiale. 1 milione di euro per la zootecnia pugliese

Bari, 31 luglio 2020. Con determina pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, l’ente regionale ha approvato la pubblicazione del Bando Pubblico per gli “Aiuti in favore degli allevatori pugliesi operanti nel settore lattiero – caseario” ai sensi del D.L. 19.05.2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio). La dotazione finanziaria per gli aiuti è pari a 1 milione di euro. Il bando sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia (www.regione.puglia.it) nella sezione Bandi di Gara e Contratti