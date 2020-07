Vieste, da oggi obbligo mascherina per entrare nel centro storico

“In considerazione del grande afflusso di turisti che anche quest’anno, per fortuna e al di là delle pessimistiche previsioni di inizio stagione, hanno scelto Vieste per le loro vacanze, con ampia previsione di afflusso in agosto, si è reso necessario attuare la disposizione dell’uso obbligatorio della mascherina, in particolare nel centro storico”. Con queste parole il vice sindaco e assessore al Turismo, Rossella Falcone, ha spiegato il perchè dell’iniziativa di rendere obbligatorio l’uso della mascherina per accedere al centro storico di Vieste. Peraltro la Falcone ha evidenziato come proprio la struttura urbana del borgo antico, costituito da stradine strette, non consente, in questo particolare periodo, di osservare il distanziamento sociale.

Di conseguenza nei tre accessi principali al centro storico (l’arco prima della Cattedrale, piazza del Fosso, l’arco su via Mafrolla) saranno presenti forze dell’ordine e volontari della protezione civile operanti a Vieste che esorteranno turisti e residenti ad indossare la mascherina prima di proseguire nel borgo antico centro storico. Se qualcuno sarà sprovvisto di mascherina saranno gli stessi volontari a fornirla gratuitamente.

Fonte: retegargano