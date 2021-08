Manfredonia, violento scontro tra due auto: un ferito

Manfredonia (Foggia), 31/07/2021 – Incidente stradale avvenuto stamattina tra due autovetture in via Galileo Galilei angolo via degli Angioini. Lo scontro sarebbe stato violento ed uno dei due conducenti delle auto avrebbe riportato ferite e soccorso dagli operatori del 118. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale di Manfredonia. Seguono accertamenti. Rilievi in corso.