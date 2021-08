Saviano “Nel Gargano mafia potentissima, sta diventando un narcoterritorio”

Vieste (Foggia), 31/07/2021 – Ieri sera a Vieste si è chiusa la ventesima edizione del festival “Il Libro Possibile”. Tra gli ospiti lo scrittore Roberto Saviano che, in un’intervista alla stampa, ha parlato anche della criminalità foggiana e garganica. ” Questa è una terra bellissima ma difficile. La mafia garganica è potente e sotto-raccontata. In una serata come questa in cui c’è possibilità culturale in queste terre c’è una forma di resistenza, sono felice di essere qui”.

“Chi racconta il Gargano cerca di tenere tutto sotto una cappa di normalizzazione, dal tema dei migranti alla criminalità, o il fatto che queste terre abbiano creato continue batterie di rapinatori. Qui vicino ci sono porticcioli che portano l’erba montenegrina e albanese in tutta Europa.

“Stanno facendo diventare il Gargano un narcoterritorio, non nel silenzio della società civile, ma della politica che se ne fotte da un lato e dall’altro non vuole far sentire l’emergenza temendo l’opinione politica nazionale“.

“La lega non ha posizione, prende di volta in volta quello che le è utile per ottenere consenso. Fanno tutto il contrario di tutto. Sono i principali responsabili della cattiva gestione dei vaccini”.