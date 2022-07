Foggia, buone indicazioni con il Pordenone. Sugli scudi Ogunseye

StatoQuotidiano.it Foggia, 31 Luglio 2022. Buon esordio per il nuovo Foggia di mister Boscaglia che, alla prima uscita stagionale, batte a Tarvisio il Pordenone per 1-0 con rete del centravanti Roberto Ogunseye. Nei primi 45 minuti i ramarri, appena retrocessi dalla cadetteria, e con un organico di tutto rispetto si fanno preferire, anche perchè più avanti nella preparazione atletica e agli ultimi giorni di ritiro. Match equilibrato con pochi sussulti, tra cui il legno colto da Biondi, ben assistito dall’ex Deli. Il Foggia con molte seconde linee tiene botta ma fa notare i carichi di lavoro sulle gambe soprattutto nella condizione di alcuni elementi cardine tra cui Kragl e Petermann. Rivedibili alcuni volti nuovi come Peschetola, scuola Inter, e Tonin.

Nella ripresa i pugliesi inseriscono molti elementi, che sulla carta paiono titolari e la squadra di mister Boscaglia fa girare meglio i giri del motore. Di Noia e Odjer si distinguono nel dettare i tempi in mediana e Peralta dà già un saggio delle sue capacità tecniche, quando al 81° lancia con un tracciante il colosso italo-nigeriano Ogunseye, che davanti al portiere Festa non si lascia pregare, incrociando sul secondo palo il pallone della vittoria.

Finisce con i satanelli che rendono il meritato saluto agli irriducibili supporters rossoneri, giunti in Friuli, che nonostante le porte chiuse hanno incitato e sostenuto i propri benianimi anche in condizioni non facili.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 31 Luglio 2022