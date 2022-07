FOGGIA, 31/07/2022 – (italiavola) Chiara Rebughini – direttore commerciale di Lumiwings – ha detto al quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno “Molto bene, siamo abbastanza soddisfatti. La gente non aspettava altro, devo pensare. Il sistema si è anche un po’ rallentato a causa dell’enorme traffico. Ma tutto ha funzionato perfettamente”

Fonte: diocesimazara

Le rotte messe in vendita sono la Foggia-Milano Malpensa dal 30 settembre e il Foggia – Torino dal 2 dicembre. Quattro i voli settimanali per la prima rotta e due voli settimanali per la seconda. Per quanto riguarda i voli su Catania e Verona al momento non c’è una data. Su questo Rebughini ha detto “non abbiamo ancora stabilito, ma lo decideremo a breve”. Assicura che i quattro collegamenti partiranno prima della fine dell’anno: “si assolutamente, avremo i quattro collegamenti attivi da Foggia entro il 2022”

Sempre sulla Gazzetta del Mezzogiorno alla domanda se il vettore ci aveva pensato per un collegamento in andata e ritorno in giornata, Chiara Rebughini risponede: “Ci abbiamo pensato e siamo pronti a rivedere la programmazione giornaliera dei voli non appena avremo il quadro più chiaro della situazione” Invece sulla domandanda tendente a capire la posione del vettore sul fatto che l’advance booking sulla Torino sia stata ritardata di due mesi dice: “abbiamo bisogno di risposte sufficiente nette dal mercato prima di modificare la programmazione. Ora partiamo così, siamo contenti che la gente risponda. Abbiamo tutto l’interesse a incrementare i nostri voli su Foggia”

L’aereo utilizzato sarà un Boeing 737-330 da 132 posti in classe unica.

Le prenotazioni al link: http://www.lumiwings.com