“Io sento, io vedo, io parlo”. 5 anni dopo la strage di San Marco in Lamis, evento Libera

9 agosto 2017 – 9 agosto 2022. Io sento, io vedo, io parlo. NO alle mafie. In memoria di Luigi e Aurelio Luciani

Cinque anni sono trascorsi dal massacro del 9 agosto a San Marco in Lamis, che ci ha portato via Luigi e Aurelio Luciani, due onesti cittadini che hanno incontrato la bestialità della mafia e con loro la famiglia e la cittadinanza, attonita e incredula.

E’ essenziale esserci, è essenziale essere tanti e restare uniti per una battaglia che possiamo vincere solo insieme.

Io sento, io vedo, io parlo. Lo slogan scelto per il quinto anno. Un grido forte di sprone alla

cittadinanza e alle Istituzioni a lavorare costantemente per dire no alle mafie ed a tutte le forme di sopraffazione e negazione di diritti.

Confermata la presenza di Don Luigi Ciotti e di tutti i presidi cittadini di Libera della provincia di Foggia. Tante le organizzazioni che hanno aderito e saranno presenti. Confermata anche la presenza di Tano Grasso, presidente onorario della FAI (Federazione Antiracket Italiana).

Il presidio cittadino di Libera “Luigi e Aurelio Luciani” ha inoltre predisposto un questionario

per rilevare la percezione della legalità dei cittadini tutti, in particolare dei giovani sul tema

delle mafie e della giustizia sociale. Il questionario è anonimo ed è accessibile dal seguente

link: https://forms.gle/rTpfevPhfjkb5ywh8 ed invitiamo tutti a partecipare numerosi al fine di poter poi elaborare i dati estrapolati e riflettere insieme promuovendo proposte concrete.

Questo il programma della giornata:

Ore 8:00 – celebrazione eucaristica, commemorazione e deposizione corone presso la vecchia

stazione di San Marco in Lamis, luogo della strage. Interventi delle Istituzioni, dei familiari

e con la partecipazione e chiusura di don Luigi Ciotti;

Ore 20.00 – in villetta comunale Incontro di condivisione e confronto con i cittadini e

presentazione dei risultati del questionario sulla percezione della legalità promosso dal presidio

cittadino di Libera “Luigi e Aurelio Luciani”

La cittadinanza tutta è inviata a partecipare.