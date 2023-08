ASE Manfredonia, assunti 8 lavoratori a tempo indeterminato

MANFREDONIA (FOGGIA) – “La città è sporca, manca il lavoro: affermazioni che leggiamo sui social e che riecheggiano nella nostra testa, senza negarne l’insussistenza ma convinti che, con l’impegno quotidiano profuso e una dose di buona volontà da parte dei cittadini, stiamo procedendo sulla strada giusta per far risplendere Manfredonia.

E non a chiacchiere, lo dicono i fatti. Fatti concreti come l’assunzione di 8 lavoratori a tempo indeterminato, a cui in data 29 luglio è terminato il periodo di 12 mesi a tempo determinato.

Senza la mia personale fermezza, quella del Sindaco Gianni Rotice e il supporto del nuovo CdA ASE spa questi lavoratori sarebbero tornati a casa. L’assunzione ha seguito la graduatoria in essere, nonostante il nuovo piano industriale non sia ancora stato predisposto e con esso il nuovo contratto di servizio, ma in accordo alla nuova governance, che da subito si è calata nella realtà della nostra città e ne ha compreso le difficoltà, nonché la necessità, abbiamo deciso di procedere con queste assunzioni che sicuramente contribuiranno a dare nuova linfa vitale all’igiene urbana cittadina.

Questo si aggiunge al noleggio di nuovi mezzi e ai tanti progetti in cantiere e che vedranno la luce nel corso di quest’anno e a cui sto lavorando con l’amministratore delegato Leone: da quelli più immediati per una maggior pulizia della città, a investimenti sulla comunicazione e la telefonia, alla risoluzione di problemi che Ase ha da troppi anni, come il depuratore (che contribuirebbe allo sviluppo della rete fognaria dell’area industriale) e la messa in funzione dell’impianto di selezione e stoccaggio dei rifiuti di proprietà di Ase spa.