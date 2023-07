Foggia, 31 luglio 2023. “Ai lavoratori va garantita la partecipazione attiva all’interno delle aziende. È un diritto che deve essere riconosciuto dalla normativa italiana e che prende la sua ratio dalla Carta Costituzionale. Per questo continuiamo in tutta la provincia di Foggia la raccolta firme per la proposta di legge di iniziativa popolare di ‘partecipazione al lavoro’ promossa dalla Cisl su tutto il territorio nazionale”.

Così Carla Costantino, segretario generale della Cisl di Foggia, nel corso dellaconferenza stampa tenutasi oggi nei locali della sede sindacale.

“Come ho avuto modo di sottolineare in altri contesti, in Capitanata paghiamo lo scotto di una crisi profonda del mercato del lavoro. Anzi, del lavoro in se stesso con chiusure di aziende in molti comparti e lavoratori licenziati. Se solo si fosse dato ascolto alla capacità dei lavoratori di monitorare e tastare il polso all’andamento interno delle aziende, avremmo scongiurato scelte sbagliate e chiusure aziendali.

Il lavoro è al centro dell’idea di futuro della Cisl di Foggia – continua Carla Costantino – e noi crediamo che ci siano ancora tutte le possibilità e le risorse per un progetto di rilancio dauno, a partire dalle risorse del PNNR.

Per questo, per garantire e tutelare il protagonismo attivo degli enti locali, abbiamo auspicato sin dallo scorso anno che ci fosse una cabina di regia per programmare gli interventi, individuare le priorità, assecondare le vocazioni tipiche del territorio ed aiutare i comuni nella elaborazione dei progetti.

Continuiamo a credere che la Provincia di Foggia con il suo Presidente possano assumere questo ruolo di coordinamento strategico.

Perché si deve fare in fretta per intervenire sulle carenze infrastrutturali, supportare i progetti in agricoltura, nel turismo, nel campo della formazione e della transizione energetica e digitale.

Le stesse prossime elezioni per la scelta del nuovo sindaco di Foggia, comune che dovrebbe essere capofila della crescita e dello sviluppo in Capitanata, rischiano di distrarre in modo pericoloso dalle urgenze per le quali attivarsi. Inoltre, la stessa cabina di regia provinciale sul PNRR – aggiunge il segretario generale della Cisl di Foggia – garantirebbe e tutelerebbe legalità e trasparenza, in una terra che ha la ferita aperta dei fenomeni mafiosi”.