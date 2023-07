Foggia, 31 luglio 2023. Sono tre i nomi che il centrosinistra ha pronti per la candidatura a sindaco di Foggia.

Nella riunione dello scorso venerdì, il M5s ha optato per Maria Aida Episcopo, dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, già assessore nella giunta del sindaco Gianni Mongelli.

Il Pd resta dell’idea che Marcello Salvatori, imprenditore, potrebbe essere la personalità gusta in corsa per lo stesso ruolo. I civici confermano la scelta per Antonio Montanino, già sindaco di Deliceto per 10 anni, assessore a Palazzo Dogana ai tempi di Antonio Pepe.

La sintesi fra i nomi per l’unità della coalizione è rimandata alle segreterie regionali. Per le primarie, che gli stessi civici avevano ipotizzato, non ci sono i tempi tecnici, a meno che non si pensi a consultazioni in agosto.

Resta poco più di un mese per preparare le liste, dunque per la prossima settimana il centrosinistra potrebbe avere il suo nome.

La base del M5s non è concorde nel sostegno alla dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, per il suo ruolo nella giunta Mongelli, che non deporrebbe a favore della “discontinuità”, e perché ritenuta, dicono, troppo vicina al Pd, sebbene non iscritta.

Il punto è quello più volte dibattuto, quanto mantenere la propria identità e quanto “consegnare” il M5s al Pd. Qualcuno evoca gli esiti delle elezioni a Brindisi.

Nel centrodestra è ancora stallo, nessun nome ufficiale e vanno sfumando anche le ipotesi formulate finora, sebbene quella di una candidatura di “bandiera”, come sarebbe quella di Ciccio D’Emilio, è rimasta in piedi.

Scartata dallo stesso Giannicola De Leonardis la sua personale discesa in campo come quella della senatrice Anna Maria Fallucchi che pure qualcuno aveva abbozzato. Il tempo stringe, i manifesti dei candidati consiglieri potrebbero uscire senza sapere chi sia il candidato sindaco, situazione peraltro già vista.

Chiaro che non hanno di questi problemi i due candidato sindaci già da mesi in campagna elettorale, con 6×3 sempre più diffusi in citta. Sono Giuseppe Mainiero e Nunzio Angiola.

I partiti “minori” sarebbero della partita con il centrodestra, anche il Nuovo Psi per cui vale un rapporto privilegiato con Fdi. (in foto da sin Montanino, Episcopo, Salvatori)